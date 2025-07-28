Беннет привлек финансовые гарантии на сумму 3 миллиона шекелей для своей партии

Экс-глава правительства Нафтали Беннет собрал 3 миллиона шекелей в качестве финансовых гарантий для своей партии "Беннет 2026".

По информации издания "Калькалист", один миллион шекелей – это личные средства Нафтали Беннета, еще один миллион вложил Нир Новак, один из владельцев сети Electra Target, а ныне глава штаба Беннета. Третьим гарантом выступил Омер Швили, гендиректор финансовой платформы Investing.com.

Привлечение средств под гарантии было необходимо для того, чтобы партия могла получать банковские кредиты и иное финансирование, связанное с политической деятельностью и подготовкой к выборам.