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Израиль

Беннет привлек финансовые гарантии на сумму 3 миллиона шекелей для своей партии

Правительство
Кнессет
Нафтали Беннет
время публикации: 28 июля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 17:47
Беннет привлек финансовые гарантии на сумму 3 миллиона шекелей для своей партии
Avshalom Sassoni/Flash90

Экс-глава правительства Нафтали Беннет собрал 3 миллиона шекелей в качестве финансовых гарантий для своей партии "Беннет 2026".

По информации издания "Калькалист", один миллион шекелей – это личные средства Нафтали Беннета, еще один миллион вложил Нир Новак, один из владельцев сети Electra Target, а ныне глава штаба Беннета. Третьим гарантом выступил Омер Швили, гендиректор финансовой платформы Investing.com.

Привлечение средств под гарантии было необходимо для того, чтобы партия могла получать банковские кредиты и иное финансирование, связанное с политической деятельностью и подготовкой к выборам.

Израиль
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