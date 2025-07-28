Символ засухи: в Кинерете у пляжа Мааган впервые за пять лет появился остров

Из-за засушливой зимы и аномально жаркого лета, в результате которого уровень воды в Кинерете снижается, в среднем, на один сантиметр в день, возле пляжа Мааган впервые за последние годы стал виден остров.

Этот остров, считающийся символом засухи, расположен на дне Кинерета на расстоянии примерно 50 метров от берега. В последний раз его было видно в 2020 году. Сделанные Ассоциацией городов Кинерета съемки с дрона демонстрируют, что остров вновь начал появляться над водой, он уже покрылся береговой растительностью, и птицы начали вить на нем гнезда.

Уровень воды в Кинерете в понедельник утром находился на отметке -212,38 м, что всего на 62 сантиметра выше нижней "красной линии".