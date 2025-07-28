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Израиль

Символ засухи: в Кинерете у пляжа Мааган впервые за пять лет появился остров

Кинерет
время публикации: 28 июля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 17:20
Символ засухи: в Кинерете у пляжа Мааган впервые за пять лет появился остров
Yigal Levy/Flash90

Из-за засушливой зимы и аномально жаркого лета, в результате которого уровень воды в Кинерете снижается, в среднем, на один сантиметр в день, возле пляжа Мааган впервые за последние годы стал виден остров.

Этот остров, считающийся символом засухи, расположен на дне Кинерета на расстоянии примерно 50 метров от берега. В последний раз его было видно в 2020 году. Сделанные Ассоциацией городов Кинерета съемки с дрона демонстрируют, что остров вновь начал появляться над водой, он уже покрылся береговой растительностью, и птицы начали вить на нем гнезда.

Уровень воды в Кинерете в понедельник утром находился на отметке -212,38 м, что всего на 62 сантиметра выше нижней "красной линии".

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