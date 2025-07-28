ХАМАС объявил, что казнил людей Абу Шабаба

Террористическая организация ХАМАС объявила, что боевики подразделения "Рада" (одна из структур контрразведки ХАМАСа) казнили шесть жителей Хан-Юниса, признанных виновными в сотрудничестве с Израилем.

ХАМАС заявляет, что все казненные входили в группировку Ясира Абу Шабаба – лидера "Народных сил", контролирующих восточный Рафиах на юге сектора Газы.

В сообщении ХАМАСа сказано, что казнили этих людей в районе "гаражей Рафах" в Хан-Юнисе. Кроме того, был уничтожен джип Toyota, который использовался для "подозрительных миссий в пользу сионистского врага".

ХАМАС угрожает новыми расправами с людьми Абу Шабаба.

Неделю назад на сайте Newsru.co.il был опубликован детальный материал об Ясире Абу Шабабе (автор публикации: Марианна Беленькая). В частности, мы писали о координации "Народных сил" с израильской армией и о готовности руководства этой структурой к мирному сосуществованию с Израилем.