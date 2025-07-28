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Израиль

В Холоне состоится церемония разрушения поврежденных зданий

Холон
Война с Ираном
Исраэль Кац
время публикации: 28 июля 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 10:35
В Холоне состоится церемония разрушения поврежденных зданий
Matanya Tausig/Flash90

28 июля в Холоне будут разрушены дома, поврежденные в ходе ракетных обстрелов из Ирана.

Речь идет о разрушении двух из пяти домов на углу улиц Бялик и Лавон. Разрушение домов будет сопровождаться церемонией при участии министра обороны Исраэля Каца, мэра Холона Шая Кейнана, генерального директора "Орон НАДЛАН" Галя Кастеля и жителей зданий.

В последние дни звучало немало критики по поводу церемонии, которая запланирована на месте разрушения зданий. Несмотря на критику, церемония состоится.

Израиль
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