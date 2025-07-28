В Холоне состоится церемония разрушения поврежденных зданий

28 июля в Холоне будут разрушены дома, поврежденные в ходе ракетных обстрелов из Ирана.

Речь идет о разрушении двух из пяти домов на углу улиц Бялик и Лавон. Разрушение домов будет сопровождаться церемонией при участии министра обороны Исраэля Каца, мэра Холона Шая Кейнана, генерального директора "Орон НАДЛАН" Галя Кастеля и жителей зданий.

В последние дни звучало немало критики по поводу церемонии, которая запланирована на месте разрушения зданий. Несмотря на критику, церемония состоится.