На пляже в Хайфе реанимировали пожилую женщину
время публикации: 28 июля 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 10:58
Утром 28 июля в Хайфе недалеко от пляжа Кармель вытащили из воды женщину примерно 70 лет, захлебнувшуюся во время купания.
На место происшествия вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".
Пострадавшую, которая находится в бессознательном состоянии, реанимировали и доставили в больницу РАМБАМ. Она в критическом состоянии.
Также медицинская помощь была оказана мужчине примерно 70 лет. Его состояние оценивается как легкое.
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