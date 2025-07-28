На пляже в Хайфе реанимировали пожилую женщину

Утром 28 июля в Хайфе недалеко от пляжа Кармель вытащили из воды женщину примерно 70 лет, захлебнувшуюся во время купания.

На место происшествия вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшую, которая находится в бессознательном состоянии, реанимировали и доставили в больницу РАМБАМ. Она в критическом состоянии.

Также медицинская помощь была оказана мужчине примерно 70 лет. Его состояние оценивается как легкое.