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Израиль

На пляже в Хайфе реанимировали пожилую женщину

Мада
Пляжи
Хайфа
время публикации: 28 июля 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 10:58
На пляже в Хайфе реанимировали пожилую женщину
Пресс-служба МАДА

Утром 28 июля в Хайфе недалеко от пляжа Кармель вытащили из воды женщину примерно 70 лет, захлебнувшуюся во время купания.

На место происшествия вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшую, которая находится в бессознательном состоянии, реанимировали и доставили в больницу РАМБАМ. Она в критическом состоянии.

Также медицинская помощь была оказана мужчине примерно 70 лет. Его состояние оценивается как легкое.

Израиль
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