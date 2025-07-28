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Израиль

Смотрич принял решение остаться в коалиции

Бецалель Смотрич
Правительство
время публикации: 28 июля 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 10:06
Смотрич принял решение остаться в коалиции
Chaim Goldberg/Flash90

Глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич распространил заявление, адресованное депутатам его партии.

В этом заявлении Смотрич говорит, что на данном этапе его партия остается в коалиции. "В такое время неверно было бы действовать в соответствии с политическими интересами. В конечном счете, главное – это результат, которым должен стать разгром ХАМАСа", – заявил Смотрич.

Несмотря на критику по поводу ввоза гуманитарной помощи в сектор Газы Смотрич подчеркнул, что в стратегическом плане речь идет о "положительном процессе".

"В течение короткого времени мы узнаем, каков его результат, и куда мы движемся", – резюмировал министр финансов.

Добавим, что в ночь на 28 июля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встречался с раввином Довом Лиором для обсуждения дальнейших политических шагов в связи с изменением политики правительства в вопросе гуманитарной помощи Газе.

Израиль
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