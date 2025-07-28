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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннеля рядом со школой в Джабалии

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 28 июля 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 18:17
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннеля рядом со школой в Джабалии
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Бойцы 401-й бригады под командованием 162-й дивизии во время операции в Джабалии обнаружили в здании школы "Аль-Рафаи" спрятанное оружие, кроме того, рядом со школой был обнаружен туннель боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео его подрыва и сообщила, что протяженность туннеля составляла около 400 метров.

Кроме того, были разрушены несколько строений, использовавшихся боевиками для атак на израильские силы.

Израиль
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