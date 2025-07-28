ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннеля рядом со школой в Джабалии

Бойцы 401-й бригады под командованием 162-й дивизии во время операции в Джабалии обнаружили в здании школы "Аль-Рафаи" спрятанное оружие, кроме того, рядом со школой был обнаружен туннель боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео его подрыва и сообщила, что протяженность туннеля составляла около 400 метров.

Кроме того, были разрушены несколько строений, использовавшихся боевиками для атак на израильские силы.