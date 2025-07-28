ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннеля рядом со школой в Джабалии
время публикации: 28 июля 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 18:17
Бойцы 401-й бригады под командованием 162-й дивизии во время операции в Джабалии обнаружили в здании школы "Аль-Рафаи" спрятанное оружие, кроме того, рядом со школой был обнаружен туннель боевиков.
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео его подрыва и сообщила, что протяженность туннеля составляла около 400 метров.
Кроме того, были разрушены несколько строений, использовавшихся боевиками для атак на израильские силы.
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