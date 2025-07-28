Рахате автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате
время публикации: 28 июля 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 17:58
На улице Аль-Хазан в Рахате автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 14 лет) получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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