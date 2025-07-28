На улице Аль-Хазан в Рахате автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 14 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.