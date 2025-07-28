СМИ: двое советников Нетаниягу вылетели в США для переговоров по Газе и Ирану

В ночь на понедельник, 28 июля, двое советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу – министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби – вылетели в США.

По информации новостной службы N12, Дермер и Анегби проведут переговоры со специальным посланником Белого дома Стивом Виткоффом, госсекретарем США Марко Рубио и другими высокопоставленными представителями американской администрации.

Как сообщает источник в Иерусалиме, на которого ссылается N12, встречи будут посвящены ситуации в секторе Газы и вопросам, связанным с Ираном.