x
28 июля 2025
|
последняя новость: 17:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2025
|
28 июля 2025
|
последняя новость: 17:22
28 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: двое советников Нетаниягу вылетели в США для переговоров по Газе и Ирану

Газа
Война с ХАМАСом
США
Биньямин Нетаниягу
Иран
время публикации: 28 июля 2025 г., 17:08 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 17:08
Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби
Chaim Goldberg/Flash90

В ночь на понедельник, 28 июля, двое советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу – министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби – вылетели в США.

По информации новостной службы N12, Дермер и Анегби проведут переговоры со специальным посланником Белого дома Стивом Виткоффом, госсекретарем США Марко Рубио и другими высокопоставленными представителями американской администрации.

Как сообщает источник в Иерусалиме, на которого ссылается N12, встречи будут посвящены ситуации в секторе Газы и вопросам, связанным с Ираном.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook