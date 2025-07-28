54-летняя женщина потеряла сознание за рулем машины на шоссе 386, идет реанимация

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о женщине, потерявшей сознание за рулем автомобиля на шоссе 386 возле Бар-Гиоры. В результате этого ее автомобиль съехал с откоса.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили женщину без сознания. Ее сын, находившийся также в машине, сообщил, что незадолго до этого она жаловалась на боли в груди.

Первичный медицинский осмотр не выявил у женщины пульса и дыхания, в связи с чем медики начали проводить реанимационные мероприятия, параллельно с ними эвакуируя женщину в больницу.