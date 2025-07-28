75-летний мужчина с деменцией уехал из дома – "Итуран" отказалась его искать

Несколько дней назад в Араде произошло ЧП: 75-летний мужчина, страдающий деменцией, неожиданно для своих близких взял ключи от машины и уехал, не захватив с собой телефон. Родственникам мужчина заявил, что уехал делать тест на машину – в то время как ему было запрещено водить, да и для проведения теста никаких причин не было.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, зять пропавшего обратился в компанию "Итуран", датчик которой был установлен на автомобиле. Он попросил помочь установить местонахождение пожилого человека, но в компании отказались выдать эти данные, сославшись на регуляторные запреты: для выполнения подобного запроса необходимо разрешение полиции.

Семья пропавшего получила требуемое разрешение – но им вновь отказали, сообщив, что подписать разрешение должен офицер в звании не ниже подполковника ("сган ницав"), когда они получили разрешение от офицера полиции требуемого звания, в "Итуране" вновь отказали, поскольку офицер не был из района Арада. Даже в ответ на запросы из полиции компания "Итуран" отказывалась сообщать местоположение машины пропавшего.

Пожилого мужчину обнаружили только в 16:30, хотя он покинул дом рано утром. Он был найден возле кибуца Нир-Оз в окрестностях сектора Газы, пожилой человек был изможден и сильно обезвожен, а в машине почти закончилось топливо. Если бы автомобиль заглох, не исключено, что мужчина вышел бы из машины и пошел дальше пешком – даже мог бы войти в Газу.

Представитель руководства компании "Итуран", комментируя инцидент, сообщил, что компания действовала согласно закону: запрещено сообщать информацию о местоположении автомобиля кому-либо, кроме владельца абонемента, и в данном случае этим владельцем был пропавший пожилой человек. Он также порекомендовал близким уязвимых владельцев автомобилей скачать на свои телефоны приложение "Итуран", позволяющее (с согласия владельца абонемента) узнавать местоположение машины в реальном времени.