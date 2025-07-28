Арестованы карманники, грабившие пенсионеров в автобусах методом "сэндвича"

Центральный отдел полиции арестовал шестерых членов "грузинской" преступной группировки, которые совершали карманные кражи по всей стране методом "сэндвича": карманники прижимались к жертве в общественном транспорте, чаще всего – пожилому человеку – с двух сторон и вытаскивали деньги, кошельки, телефоны и другие ценные вещи.

По данным расследования, таким способом преступники сумели обокрасть более 100 пожилых людей по всей стране, общий объем краденого превышает полтора миллиона шекелей.

Масштабное расследование деятельности преступной группировки длилось несколько недель: шестеро соучастников выбирали в качестве жертв людей в возрасте 70-90 лет и виртуозно "обчищали" их сумки и карманы. Метод "сэндвича" – это "импортированный" в Израиль метод работы карманников, в израильском общественном транспорте он не был распространен.

Полиция вычленила общий паттерн карманных краж, совершаемых по всей стране, включая районы Шфела, Гуш-Дан, Ашдод и Хайфу. Члены преступной группировки, все мужчины в возрасте около 30 лет, зажимали своими телами пожилого человека в автобусе, не позволяя ему увернуться, в то время как один из них крал из сумки жертвы кошелек и мобильный телефон. После этого преступники снимали со счетов жертвы деньги различными способами, украв таким образом более полутора миллионов шекелей.

К расследованию деятельности преступной группировки были привлечены службы безопасности кредитных компаний, общественного транспорта и банков. После тайного расследования и сбора доказательств следствие было переведено в открытую фазу, сотрудники полиции арестовали подозреваемых, жителей центра и юга Израиля, и произвели обыски в их домах.