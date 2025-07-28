Канцелярия премьер-министра: разговор Нетаниягу и Путина был посвящен Ирану

Канцелярия главы правительства прокомментировала телефонный разговор, состоявшийся между Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал сегодня вечером с президентом России Владимиром Путиным. Разговор между лидерами был посвящен теме Ирана", – говорится в сообщении, не сообщается никаких других подробностей.

Ранее о состоявшейся беседе лидеров двух государств сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая события в Сирии и переговоры по иранской ядерной программе. Россия выразила готовность "всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы".