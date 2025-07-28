Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу и Владимира Путина

В понедельник, 28 июля, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая события в Сирии и переговоры по иранской ядерной программе.

"Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", – говорится в пресс-релизе Кремля.

Кроме того, Россия выразила готовность "всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы".

Израильская сторона разговор не комментирует.