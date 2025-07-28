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Израиль

Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу и Владимира Путина

Россия
Иран
Сирия
Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин
время публикации: 28 июля 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 19:06
Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу и Владимира Путина
Gideon Markowicz/ Flash90 ; Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В понедельник, 28 июля, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая события в Сирии и переговоры по иранской ядерной программе.

"Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", – говорится в пресс-релизе Кремля.

Кроме того, Россия выразила готовность "всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы".

Израильская сторона разговор не комментирует.

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