Внимание, розыск: пропал 54-летний Игорь Кукулиев, его жизни и здоровью грозит опасность

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего мужчины, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 54летний турист Игорь Кукулиев, проживающий в Ришон ле-Ционе. В последний раз его видели в районе местожительства его сестры в Ришон ле-Ционе в конце минувшей недели. Семья дала разрешение на публикацию объявления о его розысках.

Приметы пропавшего: рост 168 см, среднего телосложения, карие глаза, шатен. Был одет в черные брюки, черную майку и черного цвета обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.