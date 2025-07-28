ЦАХАЛ продолжает сброс гуманитарной помощи в Газу
время публикации: 28 июля 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 15:43
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с указаниями политического руководства страны и в рамках сотрудничества между Израилем, ОАЭ и Иорданией, ЦАХАЛ посредством координатора действий правительства на территориях продолжил в понедельник, 28 июля, доставку гуманитарной помощи в сектор Газы.
В последние часы при помощи парашютов были сброшены 20 пакетов гуманитарной помощи, включающих продукты питания, для жителей юга и севера сектора Газы.
В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая ложные утверждения о преднамеренном голоде в секторе.
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