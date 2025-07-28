x
28 июля 2025
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2025
|
28 июля 2025
|
последняя новость: 16:03
28 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает сброс гуманитарной помощи в Газу

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 июля 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 15:43
ЦАХАЛ продолжает сброс гуманитарной помощи в Газу
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с указаниями политического руководства страны и в рамках сотрудничества между Израилем, ОАЭ и Иорданией, ЦАХАЛ посредством координатора действий правительства на территориях продолжил в понедельник, 28 июля, доставку гуманитарной помощи в сектор Газы.

В последние часы при помощи парашютов были сброшены 20 пакетов гуманитарной помощи, включающих продукты питания, для жителей юга и севера сектора Газы.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая ложные утверждения о преднамеренном голоде в секторе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

661-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

Смотрич принял решение остаться в коалиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025

Гуманитарная помощь Газе грозит взорвать коалицию
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025

Нетаниягу обвинил ООН в клевете на Израиль: гуманитарная помощь поставляется