ЦАХАЛ продолжает сброс гуманитарной помощи в Газу

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с указаниями политического руководства страны и в рамках сотрудничества между Израилем, ОАЭ и Иорданией, ЦАХАЛ посредством координатора действий правительства на территориях продолжил в понедельник, 28 июля, доставку гуманитарной помощи в сектор Газы.

В последние часы при помощи парашютов были сброшены 20 пакетов гуманитарной помощи, включающих продукты питания, для жителей юга и севера сектора Газы.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая ложные утверждения о преднамеренном голоде в секторе.