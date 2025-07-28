ШАБАК отмечает растущее участие израильских арабов в терроре в Иудее и Самарии

За последние недели службы безопасности отмечают укрепление связей криминальных структур в израильском арабском секторе с террористическими группировками, действующими в Иудее и Самарии.

Об этом пишет Элиша Бен-Кимон на сайте Ynet.

В публикации сказано, что общей службой безопасности (ШАБАК) уже выявлено 16 случаев поставок оружия, в том числе оружия ЦАХАЛа, из Израиля в ПА, а также оказания содействия террористам и даже непосредственного участия израильских арабов в терроре. Отмечается, что в этот "бизнес" вовлечены, как правило те, кто имеет судимости, проживает в непосредственной близости от границы с Палестинской автономией, у кого есть родственники в ПА. Особенно часто такие случаи фиксировались в северной Самарии.

Автор статьи упоминает о жителе деревни Джат, который участвовал в нескольких перестрелках с израильскими военными и сотрудниками спецслужб в Иудее и Самарии.