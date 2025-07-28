В "интимных зонах" участницы прорыва блокады Газы найдена 21 упаковка гашиша

Пресс-служба Службы тюрем (ШАБАС) сообщила, что в ходе обыска при поступлении в тюрьму "Гивон" у одной из участниц попытки прорыва блокады сектора Газы был найден гашиш.

Согласно сообщению, задержанная, женщина на восьмом десятке лет, выплюнула пакетик с гашишем, после чего в ходе обыска сотрудницами тюрьмы в интимных зонах задержанной были обнаружены еще 20 пакетиков гашиша.

Наркотик был передан полиции Израиля, которая начала уголовное расследование.

В Службе тюрем подчеркивают, что в стране, гражданкой которой является задержанная, хранение такого количества гашиша является уголовным преступлением, так же как и в Израиле. Израильские СМИ сообщают, что речь идет о гражданке Норвегии.

Напомним, что вечером в субботу, 26 июля, израильские ВМС перехватили судно Handala (Navaren), приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна задержаны.

Для перехвата судна были задействованы бойцы подразделения "Шайетет-13". Во время проведения операции над судном находился беспилотник ЦАХАЛа. После перехвата судно Handala было отбуксовано в порт Ашдода.

На борту Handala находился 21 пропалестинский активист. В их числе французские политические активистки Эмма Фурро и Габриэлла Катала, двое австралийцев – журналистка Таня "Тан" Сафи и активист Роберт Мартин, двое сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира" и другие. По гражданству: на борту судна находились семь граждан США, четыре гражданина Франции, два гражданина Италии, два гражданина Австралии, один подданный Великобритании, один гражданин Испании, один гражданин Норвегии, один гражданин Марокко, один гражданин Туниса.

Четверо активистов уже депортированы из страны. Остальные, отказавшиеся подписать согласие на депортацию, были доставлены в тюрьму.