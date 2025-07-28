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Израиль

Женщина, упавшая половым органом на коньки, требует от эйлатской арены 2.5 млн шекелей

Суд
время публикации: 28 июля 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 22:05
Женщина, упавшая половым органом на коньки, требует от эйлатской арены 2.5 млн шекелей
Photo by Nati Shohat/FLASH90

38-летняя женщина, пришедшая в 2021 году с мужем и детьми на ледовую площадку Ice Mall в Эйлате, поскользнулась и упала половым органом на острую часть коньков своего девятилетнего сына, которого она пыталась поднять со льда.

Согласно исковому заявлению, поданному ею в суд против операторов ледовой площадки, она не получила инструктаж по технике безопасности и по требованиям к одежде, инструкторов было недостаточно для того количества катающихся, которое было на площадке, и после падения никто не оказал ей помощь.

В иске на сумму 2,5 миллиона шекелей женщина описывает последствия травмы, вылившейся в интенсивные хронические боли, проблемы в интимной сфере, недержание мочи при минимальных усилиях, шрамы и деформацию полового органа, хромоту, и психологическую травму, приведшие к инвалидности в размере 30%.

Израиль
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