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Израиль

Полиция задержала двух девушек, сорвавших радужный флаг в Рамат-Гане

время публикации: 28 июля 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 20:58
Полиция задержала двух девушек, сорвавших радужный флаг в Рамат-Гане
Tomer Neuberg/FLASH90

Полиция сообщила о задержании двух 16-летних девушек, сорвавших на улице Бялика в Рамат-Гане радужный флаг, являющийся одним из международных символов ЛГБТ-сообщества.

Пресс-служба полиции сообщила, что расследование было начато после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором одна из девушек плюет на флаг ЛГБТ и рвет его.

В понедельник, 28 июля, запечатленная на видео девушка была задержана следователями отдела по работе с несовершеннолетними. Она подозревается в совершении преступления на почве ненависти. Полицейские также задержали ее подругу, снимавшую и опубликовавшую видео.

После беседы обеих отпустили с наложением ряда ограничений.

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