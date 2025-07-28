Полиция задержала двух девушек, сорвавших радужный флаг в Рамат-Гане

Полиция сообщила о задержании двух 16-летних девушек, сорвавших на улице Бялика в Рамат-Гане радужный флаг, являющийся одним из международных символов ЛГБТ-сообщества.

Пресс-служба полиции сообщила, что расследование было начато после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором одна из девушек плюет на флаг ЛГБТ и рвет его.

В понедельник, 28 июля, запечатленная на видео девушка была задержана следователями отдела по работе с несовершеннолетними. Она подозревается в совершении преступления на почве ненависти. Полицейские также задержали ее подругу, снимавшую и опубликовавшую видео.

После беседы обеих отпустили с наложением ряда ограничений.