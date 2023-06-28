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    В Израиле

    Закон о неприемлемости и изменение состава комиссии по выбору судей. План Нетаниягу по реформе

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    Закон о неприемлемости и изменение состава комиссии по выбору судей. План Нетаниягу по реформе
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером в среду, 28 июня, журналист "Кешет" Амит Сегаль опубликовал информацию, согласно которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировал программу продвижения юридической реформы.

    Согласно опубликованной информации, до конца летней сессии Кнессета коалиция утвердит закон об ограничении принципа крайней неприемлемости.

    Сразу после возвращения Кнессета с каникул после осенних праздников начнется процесс утверждения закона об изменении состава комиссии по выбору судей. При этом нынешний законопроект, утвержденный ко второму и третьему чтениям, будет снят с повестки дня. Вместо него будет представлен законопроект по модели, предложенной бывшим министром юстиции Даниэлем Фридманом. В соответствии с законопроектом, в комиссии не будет действующих судей. В комиссии будут политики, а также отставные судьи Верховного суда. Соотношение сил между коалицией и оппозицией будет равным – по пять человек с каждой стороны. Механизм принятия решений пока неясен, но предполагается, что каждая сторона получит возможность назначать судей. Это предложение ранее подвергалось критике, так как большинство арабских партий обычно находятся в оппозиции и неясно, как предоставить им участие в комиссии. Возможно будут представлены иные предложения, позволяющие принимать решение при паритетном составе комиссии.

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    Закон о преодолении вето БАГАЦа будет окончательно снят с повестки дня. Таким образом вопрос полномочий судебной системы по отмене законов и полномочий законодательной системы по повторному их утверждению останется не решенным.

    В настоящий момент неясно, будет ли коалиция утверждать законопроект о юридических советниках.

    Как сообщает "Кешет", этот план был сформирован после обсуждений в канцелярии премьер-министра. Согласно опубликованной ранее информации, в этих обсуждениях принимали участие министр юстиции Ярив Левин, министр в министерстве юстиции Давид Амсалем и министр стратегического планирования Рон Дермер. На последнем заседании Нетаниягу потребовал смягчить проект закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Несмотря на возражения министра юстиции Ярива Левина, было принято решение пойти на изменение законопроекта. В чем именно будут состоять эти изменения пока неизвестно. В качестве одного из предложений рассматривается возможность сохранить за БАГАЦем право отменять решения мэров на основе принципа неприемлемости.

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    Бывший министр юстиции Гидеон Саар опубликовал комментарий. "Интересно наблюдать за тем, как коалиция презентует свои предложения. "Проект Солберга", "предложение Фридмана". "предложение Саара". Почему-то мы не слышим о "проекте Левина", "предложении Ротмана". "предложении Амсалема". У них израильтяне, которые отлично понимают с кем имеют дело, не купят ничего. Поэтому они опираются на имена других даже если это сопровождается сознательной фальсификацией или ложью", - заявил Саар.

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