БАГАЦ дает государству месяц на ответ о создании следственной комиссии по 7 октября
время публикации: 28 июня 2024 г., 14:02 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 14:15
Высший суд справедливости обязал в пятницу, 28 июня, представителей государства ответить на апелляцию по поводу создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.
Эта апелляция была подана организацией "Даркену", родителями похищенных, а также родителями, чьи дети были убиты в ходе неожиданного нападения на населенные пункты на юге Израиля и на фестиваль Nova возле Реим.
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