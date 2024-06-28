x
28 июня 2024
|
последняя новость: 15:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июня 2024
|
28 июня 2024
|
последняя новость: 15:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ дает государству месяц на ответ о создании следственной комиссии по 7 октября

время публикации: 28 июня 2024 г., 14:02 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 14:15
БАГАЦ дает государству месяц на ответ о создании следственной комиссии по 7 октября
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости обязал в пятницу, 28 июня, представителей государства ответить на апелляцию по поводу создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

Эта апелляция была подана организацией "Даркену", родителями похищенных, а также родителями, чьи дети были убиты в ходе неожиданного нападения на населенные пункты на юге Израиля и на фестиваль Nova возле Реим.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2024

Отец погибшей наблюдательницы: "Необходимо расследование, чтобы предотвратить следующую катастрофу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2024

Госконтролер о петиции против расследования 7 октября: "Правительство стремится заглушить критику"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

Ганц призвал создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 января 2024

Госконтролер ответил начальнику Генштаба: "Расследование трагедии 7 октября – наш моральный долг"