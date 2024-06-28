БАГАЦ дает государству месяц на ответ о создании следственной комиссии по 7 октября

Высший суд справедливости обязал в пятницу, 28 июня, представителей государства ответить на апелляцию по поводу создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

Эта апелляция была подана организацией "Даркену", родителями похищенных, а также родителями, чьи дети были убиты в ходе неожиданного нападения на населенные пункты на юге Израиля и на фестиваль Nova возле Реим.