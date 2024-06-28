Военно-политический кабинет одобрил пакет санкций в отношении Палестинской администрации

На заседании военно-политического кабинета, которое состоялось вечером 27 июня, был одобрен пакет санкций, предложенных Бецалелем Смотричем в отношении Палестинской автономии за ее шаги против Израиля в =суде в Гааге и на международной арене.

Ранее сообщалось, что после предложения Смотрича легализовать пять форпостов заседание кабинета было прервано, а Нетаниягу, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и Бецалель Смотрич удалились на совещание.

После перерыва предание официального статуса всем пяти форпостам, включая Эвьятар, жители которого были выселены в 2021 году, была одобрена несмотря на возражения армии, служб безопасности, оборонного ведомства США. Сайт Ynet отмечает, что легализация незаконных поселений также является ответом на решение пяти европейских стран признать независимость Палестины.

Кабинет министр также одобрил новое строительство в поселениях и ряд санкций в отношении чиновников администрации Махмуда Аббаса, в частности, будут аннулированы их разрешения на проезд через территорию Израиля.

Будет ужесточен контроль за незаконным строительством в зоне B, находящейся под административным контролем Палестинской администрации и под военным контролем Израиля.