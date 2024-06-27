Заседание военно-политического кабинета прервано после требования Смотрича легализовать Эвьятар
время публикации: 27 июня 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 00:09
Заседание военно-политического кабинета было прервано после того, как Бецалель Смотрич потребовал легализовать форпост Эвьятар, несмотря на возражения ЦАХАЛа и ШАБАКа, а также оборонного ведомства США.
В заседании кабинета объявлен перерыв, во время которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводил консультации с министром по стратегическим вопросам Рон Дермер и Бецалелем Смотричем.
По данным новостной службы "Кешет", на заседании кабинета обсуждалось введение санкций в отношении чиновников Палестинской администрации, включая отмену разрешений на въезд в Израиль, новые ограничения для жителей ПА, и строительство около шести тысячи единиц жилья в поселениях.
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