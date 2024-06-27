Заседание военно-политического кабинета прервано после требования Смотрича легализовать Эвьятар

Заседание военно-политического кабинета было прервано после того, как Бецалель Смотрич потребовал легализовать форпост Эвьятар, несмотря на возражения ЦАХАЛа и ШАБАКа, а также оборонного ведомства США.

В заседании кабинета объявлен перерыв, во время которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводил консультации с министром по стратегическим вопросам Рон Дермер и Бецалелем Смотричем.

По данным новостной службы "Кешет", на заседании кабинета обсуждалось введение санкций в отношении чиновников Палестинской администрации, включая отмену разрешений на въезд в Израиль, новые ограничения для жителей ПА, и строительство около шести тысячи единиц жилья в поселениях.