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Израиль

Заседание военно-политического кабинета прервано после требования Смотрича легализовать Эвьятар

время публикации: 27 июня 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 00:09
Бецалель Смотрич
Chaim Goldberg/Flash90

Заседание военно-политического кабинета было прервано после того, как Бецалель Смотрич потребовал легализовать форпост Эвьятар, несмотря на возражения ЦАХАЛа и ШАБАКа, а также оборонного ведомства США.

В заседании кабинета объявлен перерыв, во время которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводил консультации с министром по стратегическим вопросам Рон Дермер и Бецалелем Смотричем.

По данным новостной службы "Кешет", на заседании кабинета обсуждалось введение санкций в отношении чиновников Палестинской администрации, включая отмену разрешений на въезд в Израиль, новые ограничения для жителей ПА, и строительство около шести тысячи единиц жилья в поселениях.

Израиль
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