Девять месяцев после "черной субботы" : 7 июля объявили "Днем великих забастовок"

Движение "Хофши бе-Арцену" ("Свободный в нашей стране") планирует продолжить масштабную программу по борьбе за смену правительства и проведение выборов. Представители организации объявили о намерении парализовать страну "Днем великих забастовок" в воскресенье, 7 июля – ровно через девять месяцев после "черной субботы" 7 октября.

В этот день планируются массовые забастовки, экономика страны будет парализована, в десятках мест по всему Израилю будут проводиться демонстрации протеста, запланированы также другие протестные акции. Организаторы "Дня великих забастовок" пытаются добиться широкой поддержки, включая сотрудничество с бизнесом, органами местной власти, компаниями высоких технологий, "Гистадрутом" и другими.

"День великих забастовок" продолжит нынешнюю "Неделю сопротивления", в ходе которой, по утверждению организаторов антиправительственных выступлений, "сотни тысяч граждан вышли на демонстрации по всей стране".

На исходе субботы, 6 июля, состоится масштабный митинг на улице Каплан в Тель-Авиве и в 80 других местах по всей стране, и на следующий день начнется "День великих забастовок". Организаторы антиправительственных акций планируют в ближайшее время начать рекламную кампанию под лозунгом "Только миллион человек на улицах", цель которой – вывести на протесты по всей стране 70% израильтян, потерявших веру в правительство и желающих внеочередных выборов.

Как отмечает в пятницу, 28 июня, "Walla", организаторы протестов подчеркивают, что "День великих забастовок" это не единичное явление, а лишь очередной шаг из последовательных действий, направленных на роспуск Кнессета и приход к власти нового правительства. По их утверждению, это ускорит возвращение похищенных ХАМАСом израильтян и восстановит безопасность в Израиле.

Генеральный директор штаба протестов "Хофши бе-Арцену" Эран Шварц заявил, что "7 июля протестующие парализуют страну, чтобы спасти ее".