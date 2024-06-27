Демонстранты перекрыли Аялон-Даром, установив горящую клетку
время публикации: 27 июня 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 11:39
В рамках объявленного штабом антиправительственных акций "Дня протестов" демонстранты перекрыли транспортное движение по скоростной трассе Аялон-Даром, установив горящую клетку.
Акция проводится под слоганом "Нетаниягу отказался от заложников".
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