Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 28 июня, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной – особенно во внутренних и горных районах. На побережье высокая влажность, душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 20-36, в Мицпе-Рамоне – 22-32, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-37, на Голанских высотах – 19-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу жара немного спадет. В воскресенье- понедельник – без существенных изменений.