Вердикт БАГАЦа, Нетаниягу в тисках, новые союзы. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Вердикт Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по закону о призыве ни для кого в Израиле неожиданностью не стал. Никто не предполагал, что судебная система даст зеленый свет ситуации, при которой правительство принимает решение, противоречащее закону. Решение кабинета не призывать учащихся йешив без какой-либо законодательной базы было абсурдным по сути и по букве. Неслучайно судебное решение было принято единогласно девятью судьями с разными взглядами и мировоззрениями. Суть решения проста – мяч не просто переброшен на половину поля политиков, он туда прочно вбит. Остались всего два вопроса – сумеет ли коалиция сформировать законопроект о призыве, который удовлетворит БАГАЦ, а также просуществует ли коалиция достаточно долго, чтобы такой закон принять.

Премьер-министр тем временем теряет "хватку" в его собственной партии, а противники формируют союзы. И если всего этого недостаточно, комиссия по расследованию дела о подлодках на этой неделе занесла меч над головой Нетаниягу. Еще одна очень непростая неделя для самого политически живучего в мире премьер-министра.

Призыв и коалиция: Нетаниягу в тисках

Решение БАГАЦа практически не оставило правительству реальной возможности уклониться от принятия решений. Никто всерьез не ожидает облав военной полиции в Бней-Браке или Сахнине (вердикт БАГАЦа не говорит конкретно об евреях-ультраортодоксах или арабах, он упоминает о невозможности без какой-либо законодательной базы освобождать от службы любую группу населения). Однако в начале августа прекратится финансирование учебных заведений, и это та граница, за которой начинается, как полагают в коалиции, реальная угроза выхода из нее ультраортодоксальных партий. На помощь коалиции приходит график работы Кнессета. 28 июля парламент уходит на каникулы. Инициатива НДИ по отмене парламентских каникул обречена на провал, хотя и послужит дополнительным пиаром партии Либермана. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы ШАС и "Яадут а-Тора" решились обвалить коалиционный дом перед самыми осенними праздниками, за полгода до начала обсуждения бюджета на 2025 год.

Есть и еще одно немаловажное практическое соображение, которое может остановить ультраортодоксов. Вердикт БАГАЦа не отменил и не объявил антиконституционным статус "торато- омануто", на основе которого учащиеся йешив получают отсрочку от службы. Уход харедим из коалиции может привести к кончине этого статуса без вмешательства БАГАЦа. Глава оппозиции Яир Лапид в интервью "Кан РЭКА" подробно и внятно разъяснил как это будет выглядеть. "Не надо ничего слишком усложнять. Есть закон о всеобщей воинской обязанности. Определять нужно не число тех, кто призывается, а число тех, кто получает освобождение от службы. Есть отличники пианисты, есть отличники спортсмены, должны быть несколько отличников, изучающих Тору. И все".

Депутат Кнессета Михаль Вольдигер ("Ционут Датит") представила в эфире "Кан РЭКА" свое видение будущего закона о призыве. "Все граждане страны должны получать базисные услуги. Дополнительные услуги – такие как финансирование яслей и так далее, получают только те, кто служат", – сказала она.

Ультраортодоксы оказались в непривычной для себя ситуации, когда изменения сложившегося положения вещей, которое они считали незыблемым, требуют уже не только "Ахим ла-нешек" или Элиад Шрага. Когда партия Смотрича, ближе других находящаяся к ультраортодоксальному сектору, выступает в духе, в котором высказалась Михаль Вольдигер, в ШАС и "Яадут а-Тора" понимают, что в их интересах принимать участие в процессе выработки закона, чем смотреть на него со стороны.

И необходимая поправка: логика и рациональность далеко не всегда играли определяющую роль в политических процессах. Особенно, когда речь идет о структурах, которые подчинены решениям духовных лидеров, в то время как политики – только исполнители их воли.

"Ликуд" выходит из повиновения: Эдельштейн, Галант и другие

Проект закона о призыве обсуждается комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне, которую возглавляет Юлий Эдельштейн. Его отношения с премьер-министром знали взлеты и падения. На этой неделе бывший спикер Кнессета подлил не одну, а сразу несколько ложек масла в огонь. "Когда меня спрашивают, в чем заключается мой подход, я говорю, что армии надо задать два вопроса: что вам нужно и на что вы способны, то есть как и к чему вы можете подготовиться. Законопроект должен содержать ответы на их нужды и соответствовать их возможностям", – сказал он в интервью Newsru.co.il. Смысл этого заявления очевиден: суть законопроекта будут определять нужды армии, а не коалиции. Позднее Эдельштейн сделал заявление, практически полностью повторив слова министра обороны Йоава Галанта о том, что закон должен быть утвержден "только в рамках широкого консенсуса", а затем не слишком стремился к утверждению закона о повышении возраста освобождения от резервистской службы. Кончилось это вызовом на ковер в канцелярию премьер-министра. Эдельштейн пояснил, что в его действиях нет вызова в адрес премьер-министра, однако публичных разъяснений и тем более извинений приносить не стал.

Юлий Эдельштейн далеко не одинок в своем "вольнодумстве". И если его действия можно трактовать как не имеющие прямого отношения к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, то выпад Йоава Галанта, сделанный из далекой Америки, сложно интерпретировать двояко. "Разногласия с США мы разрешаем за закрытыми дверьми, разрешаем их совместно, и это самое главное", – сказал Галант перед встречей с советником по национальной безопасности США Джейком Саливаном, прозрачно намекнув на главу правительства, который действует иначе. В окружении Нетаниягу были настолько удивлены, что опубликовали ответ. Нетаниягу воздержался от ответных нападок на Галанта. Но еще одна галочка в реестре грехов министра обороны поставлена.

Это только два примера, однако они очень характерны для ситуации в нынешнем "Ликуде" – и во фракции, и в среднем звене активистов. Нетаниягу все еще признанный лидер партии, однако с ним уже не страшно конфликтовать. "Фактор сдерживания" в отношениях с подчиненными товарищами по партии утрачен.

Формирующаяся оппозиция и новые союзы

В оппозиции, разумеется, приветствовали решение БАГАЦа. Уже ни для кого не секрет, что вопрос призыва, в частности, и отношений между светской и религиозной частью общества, в целом, будет находиться в центре предвыборной кампании. С другой стороны, представления по этому вопросу разнятся в партиях, которые пытаются сформировать единый блок. На этой неделе состоялся второй организационный съезд движения "Милуимники". Основатель этого движения бывший министр Йоаз Хендель пока не говорит о намерении превратить это движение в партию, хоть и не отвергает такую возможность. Активисты же высказываются значительно более откровенно. "Я очень надеюсь, что к выборам наше движение перерастет в политическую партию", – сказал мне на этой неделе Михаил Добин, глава отделения Ришон ле-Циона движения "Милуимники". По его словам, движение выдвигает два основных требования: ограничение каденций премьер-министра и, в первую очередь, закон о всеобщей обязанности. "Я специально не использую слово "воинской", поскольку всеобщий призыв нереален в Израиле, да и не нужен. Не все должны служить в армии. Но все должны отдавать долг государству", – сказал Добин. Он пояснил, что речь идет об альтернативной службе, которую обязан проходить каждый, кто не служит в армии.

"Милуимники" продолжают организовывать свои ряды в надежде представить партию, которая способна "обращаться ко всем – и к светским, и к религиозным".

"По поводу 80% вопросов есть консенсус среди большинства израильтян. Надо научиться оставлять в стороне 20% разногласий", – говорит Добин. Стоит напомнить, что тот же лозунг выдвигало правительство Беннета-Лапида, более известное как правительство перемен. Оно просуществовало менее полутора лет.

Союз на правом фланге еще не состоялся, однако глава НДИ Авигдор Либерман уже заявил на этой неделе, что именно он должен возглавить будущий объединенный список. "Дело не в мании величия. У меня больше всего опыта, и я занимал больше должностей, чем кто-либо другой", – заявил Либерман.

В то время, как на правом и на левом флангах уже объединяются, в центре политической карты образуется пробка. "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" по сути мало чем отличаются друг от друга. Отвечая в эфире "Кан РЭКА" на вопрос о возможности такого объединения, Яир Лапид дал осторожно-отрицательный ответ. "Пока что возможность такого союза реальной не выглядит", – сказал Лапид. Однако, как уже неоднократно говорилось, настоящие переговоры об объединении начнутся только после того, как будут объявлены выборы.

Дело о подлодках: проблемы Нетаниягу

Письма, направленные на этой неделе комиссией по расследованию дела о подлодках

Биньямину Нетаниягу, Йоси Коэну и другим, вряд ли приведут к началу нового уголовного расследования. Полиция занималась этим делом несколько лет. Нетаниягу по этому делу не был не только подозреваемым, но и свидетелем. Очень трудно представить, что сейчас, когда суд по этому делу уже идет, комиссия порекомендует полиции возобновить уголовное расследование. Это однако совершенно не означает, что у выводов комиссии не будет последствий. Критика, которая фигурирует в письме в адрес премьер-министра, сформулирована настолько резко, что есть те, кто уже проводят параллели между этой комиссией и комиссией Каана, которая была создана после событий Сабры и Шатилы в дни Первой ливанской войны. Та комиссия запретила Ариэлю Шарону занимать пост министра обороны. Есть те, кто ожидают (надеются), что нынешняя комиссия вынесет определение, запрещающее Нетаниягу, который, как утверждается в письме, нанес ущерб безопасности государства, занимать должность премьер-министра.

Выводы комиссии бросают тень и на политические планы и амбиции Йоси Коэна. "Его действия в расследуемых вопросах причинили ущерб безопасности государства, внешнеполитическим контактам и экономическим аспектам", – говорится в письме. Плохое начало политической карьеры для бывшего главы "Мосада".

Еще одним предупрежденным комиссией стал бывший министр обороны Моше Яалон. Вряд ли есть в общественном поле Израиля человек, сделавший больше Яалона для того, чтобы эта комиссия была создана, и вряд ли есть человек, чаще, чем Яалон повторявший, что речь идет о крупнейшем коррупционном скандале в истории государства. По мнению комиссии, Яалон представил БАГАЦу ложную картину, пытаясь преуменьшить свою роль в этом "крупнейшем в истории государства коррупционном скандале". Ирония судьбы.