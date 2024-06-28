Ситуация на пляжах: жарко, волны до 1 м, медузы на побережье Средиземного моря

В эти выходные, 28-29 июня, на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 31 градуса. Температура воды – 29-30 градусов. Волны до 1 м.

В Средиземном море у берега по-прежнему высокая концентрация медуз. За последние дни медузы встречались почти по всему побережью. Медуз меньше на пляжах, прикрытых волнорезами или островами. По сравнению с прошлой неделей концентрация медуз немного ниже. Не следует доверять сообщениям о том, что медузы "ушли" или "отошли от берега", вероятность столкнуться с медузами при купании по-прежнему высока. Вода зачастую "жжется".

Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

Чтобы избежать столкновения с медузой рекомендуется плавать в очках или маске, чтобы видеть происходящее вокруг и не прикасаться к медузам. При высокой концентрации медуз у берега лучше плавать в гидрокостюме или не входить в воду.

В Эйлате очень жарко – до 43 градусов. В Эйлатском заливе штиль – волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета волны до 0,7 м. Температура воды – 30 градусов.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдается скопление опасных медуз Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

Также неприятности может доставить медуза Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Весьма опасна и красивая медуза Rhizostoma pulmo. Впрочем, она около побережья встречается редко.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз. Например, в последние годы можно встретить небольших красивых медуз Мариваджа (Marivagia stellata), которые не опасны для человека.

Рекомендуем статью доктора Дора Эделиста и его коллег о "роях" медуз Rhopilema nomadica около побережья Израиля.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.