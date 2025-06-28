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Израиль

Беннет заявил, что операция "Народ как лев" проведена благодаря его действиям в 2021 году

Нафтали Беннет
время публикации: 28 июня 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 22:02
Беннет заявил, что операция "Народ как лев" проведена благодаря его действиям в 2021 году
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в интервью 12 каналу ИТВ заявил, что войну с Ираном удалось спланировать и провести благодаря политике, проводившейся его правительством.

По утверждению Нафтали Беннета, в период, когда он возглавлял правительство, израильские спецслужбы несколько раз действовали на территории Ирана. При этом он заявил, что придя к власти, он обнаружил, что Биньямин Нетаниягу и его правительство не выделяли деньги на борьбу с Ираном. "Это требует серьезных вложений: вооружения, разведывательная инфраструктура, это около шести миллиардов шекелей. Эти деньги не выделялись. Так что без наших действий в 2021 году нельзя было бы отдать приказ в 2025 году", – заявил Беннет.

Он также заявил, что глава правительства Биньямин Нетаниягу должен завершить свои полномочия и уйти. По мнению Беннета, нынешнее правительство должно пойти на всеобъемлющую сделку с ХАМАСом и добиться освобождения всех заложников, завершив войну в секторе Газы, а уничтожение ХАМАСа следует оставить новому правительству.

В канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу с возмущением отреагировали на заявления Беннета. "Беннет, который занимал пост за четыре года до операции "Народ как лев", будучи министром обороны, хвалил действия Нетаниягу против иранской ядерной программы. А теперь, за один год минимальной деятельности, в ходе которой он отдал десятки миллиардов движению "Братья-мусульмане", он пытается украсть заслуги 40 лет подготовки".

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