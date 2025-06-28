Эяль Замир прокомментировал нападение на военнослужащих ЦАХАЛа возле Кафр Малик

Начальник Генштаба Эяль Замир побеседовал с командиром батальона 7114, подполковником Дж., и с командиром бригады "Биньямин", полковником А.

Эяль Замир отметил, что он полностью поддерживает их действия и решительно осуждает любое нападение на военнослужащих ЦАХАЛа, включая резервистов, которые действуют решительно и самоотверженно.

Напомним, речь шла о нападении группы израильтян на военнослужащих ЦАХАЛа возле Кафр Малик.

В ночь на субботу, 28 июня, силы ЦАХАЛа заметили нескольких израильских граждан, которые на автомобилях двигались в сторону закрытой военной зоны возле Кафр Малик на территории бригады "Биньямин".

Военнослужащие прибыли на место, чтобы остановить нарушителей, однако те начали бросать в солдат и командира батальона камни, выкрикивая в их адрес бранные слова. Кроме того, нарушители попытались совершить наезд на силы безопасности и причинили ущерб врмейскому джипу.

Силы безопасности были вынуждены применить средств для разгона демонстраций. Также были задержано шесть человек, они переданы израильской полиции.