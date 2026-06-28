Решение правительства Израиля признать геноцид армян. Опрос Newsru.co.il

В воскресенье, 28 июня, правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета.

Редакция Newsru.co.il проводит опрос среди читателей, чтобы выяснить их отношение к этому решению. Результаты опроса будут сопоставлены с итогами аналогичного опроса, который проводился на нашем сайте в 2015 году, когда отмечалось 100-летие геноцида армян в Османской империи.

Решение правительства Израиля признать геноцид армян. Выскажите ваше мнение

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