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Израиль

Решение правительства Израиля признать геноцид армян. Опрос Newsru.co.il

Армения
Израиль
Турция
Опрос Newsru
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:30
Решение правительства Израиля признать геноцид армян. Опрос Newsru.co.il
AP Photo

В воскресенье, 28 июня, правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета.

Редакция Newsru.co.il проводит опрос среди читателей, чтобы выяснить их отношение к этому решению. Результаты опроса будут сопоставлены с итогами аналогичного опроса, который проводился на нашем сайте в 2015 году, когда отмечалось 100-летие геноцида армян в Османской империи.

Решение правительства Израиля признать геноцид армян. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 7 вопросов)

Израиль
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Правительство Израиля приняло решение о признании геноцида армян