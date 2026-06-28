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Израиль

Правительство Израиля приняло решение о признании геноцида армян

Гидеон Саар
Правительство
Армения
Израиль
время публикации: 28 июня 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:05
Правительство Израиля приняло решение о признании геноцида армян
Wikipedia.org. Фото: American Committee for Relief in the Near East

В воскресенье, 28 июня, правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: "Никогда не поздно поступить правильно".

В резолюции правительства говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признаёт геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях.

В пояснительной записке МИД Израиля отмечалось, что геноцид армян начался в апреле 1915 года с арестов, депортации и уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, лидеров и образованных людей в Константинополе. После уничтожения руководства общины османские власти перешли к систематическому уничтожению населения. Мужчин мобилизовывали на принудительные работы и убивали. Женщин, детей и стариков изгоняли из домов и отправляли в долгие марши смерти в направлении сирийской пустыни, в ходе которых они подвергались массовым убийствам, изнасилованиям, намеренному голоду и обезвоживанию, что привело к гибели около 1,5 миллиона человек и уничтожению многотысячелетнего культурного и исторического наследия в регионе Анатолии.

Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян по сей день остаётся объектом институционализированной кампании отрицания и минимизации, включая манипулятивное переписывание учебников истории, главным образом со стороны Турции. На сегодняшний день 32 страны признали геноцид армян.

Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета.

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