Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на севере Газы, есть убитые
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:52
Источники в Газе сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа днем 28 июня нанес удар по цели в районе Ас-Салатин, к западу от Байт-Лахии, на севере сектора.
Предварительно объявлено о двух убитых и одном раненом.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Ранее источники в Газе сообщали о ранении восьмилетнего мальчика в Байт-Лахии. Утверждалось, что стреляли израильские военные.