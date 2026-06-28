Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на севере Газы, есть убитые

Источники в Газе сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа днем 28 июня нанес удар по цели в районе Ас-Салатин, к западу от Байт-Лахии, на севере сектора.

Предварительно объявлено о двух убитых и одном раненом.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ранее источники в Газе сообщали о ранении восьмилетнего мальчика в Байт-Лахии. Утверждалось, что стреляли израильские военные.