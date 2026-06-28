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Израиль

Трое жителей Хайфы обвиняются в похищении людей и вымогательстве с угрозами

Прокуратура
Похищение
Хайфа
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:42
Трое жителей Хайфы обвиняются в похищении людей и вымогательстве с угрозами
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 20-летнего Лиора Цыбуленского, 22-летнего Давида Вараввы и 21-летнего Даниэля Афонина из Хайфы, которые похитили, избили и ограбили двух человек, с которыми конфликтовал один из обвиняемых.

По данным обвинительного заключения, причиной преступления стал конфликт между Даниэлем Афониным и потерпевшими. Давид Варавва пригласил обоих потерпевших к себе домой, когда они пришли, в квартиру вошли Цыбуленский и Афонин. Вместе они начали избивать гостей, на определенном моменте Цыбуленский достал нож и под угрозой ножа потребовал от потерпевших отдать их мобильные телефоны.

Обвиняемые продолжали избивать потерпевших, сорвали с них ювелирные украшения, забрали наличные деньги, распылили на них перцовый газ. Завладев телефонами потерпевших, они заставили тех открыть на телефонах банковские приложения для проверки остатка на счетах.

Узнав, что на счете одного из них 1200 шекелей, обвиняемые заставили избитых потерпевших умыться и переодеться, а затем с угрозами повели их к банку, расположенному примерно в двух километрах от квартиры Вараввы. По дороге они угрожали убить мужчин в лесу, если те не будут делать вид, что являются их друзьями, и не станут выполнять все указания. Опасаясь за свою жизнь, один из потерпевших снял со счета все деньги и передал их обвиняемым.

После этого Цыбуленский перебросил мобильные телефоны потерпевших через находившийся поблизости забор, а затем он и его сообщники скрылись, оставив потерпевших избитыми.

Обвиняемым инкриминируются разбой при отягчающих обстоятельствах, вымогательство с применением силы, вымогательство путем угроз, похищение человека и нападение, повлекшее причинение телесного ущерба. Цыбуленский также обвиняется в незаконном хранении холодного оружия.

Прокуратура просит суд оставить обвиняемых под стражей до окончания судебного разбирательства.

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