Взрыв автомобиля в Холоне, погиб мужчина
время публикации: 28 июня 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 12:45
Около полудня 28 июня поступило сообщение о взрыве автомобиля на улице А-Лохамим в Холоне. Погиб мужчина примерно 30 лет.
Смерть пострадавшего была констатирована в больнице "Вольфсон".
Это второй подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее в Яффо на улице Сахарон взорвался автомобиль. Водитель, мужчина около 40 лет, погиб при взрыве автомобиля, а его несовершеннолетний сын получил легкие ранения. Мальчика доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.
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