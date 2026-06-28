Взрыв автомобиля в Холоне, погиб мужчина

Около полудня 28 июня поступило сообщение о взрыве автомобиля на улице А-Лохамим в Холоне. Погиб мужчина примерно 30 лет.

Смерть пострадавшего была констатирована в больнице "Вольфсон".

Это второй подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее в Яффо на улице Сахарон взорвался автомобиль. Водитель, мужчина около 40 лет, погиб при взрыве автомобиля, а его несовершеннолетний сын получил легкие ранения. Мальчика доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.