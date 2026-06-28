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Израиль

Взрыв автомобиля в Холоне, погиб мужчина

Мада
Полиция
Холон
время публикации: 28 июня 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 12:45
Взрыв автомобиля в Холоне, тяжело ранен мужчина
Кадр из видео пресс-службы МАДА

Около полудня 28 июня поступило сообщение о взрыве автомобиля на улице А-Лохамим в Холоне. Погиб мужчина примерно 30 лет.

Смерть пострадавшего была констатирована в больнице "Вольфсон".

Это второй подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее в Яффо на улице Сахарон взорвался автомобиль. Водитель, мужчина около 40 лет, погиб при взрыве автомобиля, а его несовершеннолетний сын получил легкие ранения. Мальчика доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2026

В Яффо взорвался автомобиль, погиб мужчина