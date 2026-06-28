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Израиль

В Газе ликвидированы командиры морской полиции ХАМАСа. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 июня 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 11:13
В Газе ликвидированы командиры морской полиции ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили, что в пятницу, 26 июня, в центральной части сектора Газы был ликвидирован Мансур Сами Махмуд Шахатут, командир морской полиции ХАМАСа в центральной части Газы.

Вместе с ним были ликвидированы еще двое боевиков – Махди Джабар и Мухаммад Нуфаль, также занимавших командные должности в морской полиции ХАМАСа.

В сообщении отмечается, что морская полиция ХАМАСа действует под эгидой военного крыла террористической организации и участвует в подготовке и координации террористических действий против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

По данным ЦАХАЛа, Шахатут и двое других боевиков передвигались в автомобиле и были вооружены, представляя угрозу израильским силам, развернутым в секторе Газы.

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