ЦАХАЛ: экипаж танка с подполковником Бен-Симхоном погиб в результате атаки дрона

В воскресенье, 28 июня, ЦАХАЛ обнародовал предварительные результаты расследования инцидента с танком на юге Ливана, в котором погибли командир 52-го батальона подполковник Дор Гдалия Бен-Симхон, старший сержант Йоав Кляйн, старший сержант Лиор Кабабия и старший сержант Наве Хабшуш.

Согласно выводам, танк был поражен БПЛА-камикадзе "Хизбаллы". ЦАХАЛ продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что танк был атакован некой "воздушной целью", это могла быть противотанковая ракета или беспилотник.