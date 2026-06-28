ЦАХАЛ: экипаж танка с подполковником Бен-Симхоном погиб в результате атаки дрона
время публикации: 28 июня 2026 г., 21:40 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 21:40
В воскресенье, 28 июня, ЦАХАЛ обнародовал предварительные результаты расследования инцидента с танком на юге Ливана, в котором погибли командир 52-го батальона подполковник Дор Гдалия Бен-Симхон, старший сержант Йоав Кляйн, старший сержант Лиор Кабабия и старший сержант Наве Хабшуш.
Согласно выводам, танк был поражен БПЛА-камикадзе "Хизбаллы". ЦАХАЛ продолжает расследование.
Ранее сообщалось, что танк был атакован некой "воздушной целью", это могла быть противотанковая ракета или беспилотник.