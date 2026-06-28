"Кан": разведка предупредила начальника генштаба, что ХАМАС готовится к новой войне

Высокопоставленные офицеры Управления военной разведки (АМАН) и Южного военного округа на прошлой неделе предупредили начальника генштаба Эяля Замира о том, что военное крыло ХАМАСа вновь готовится к войне. Об этом сообщил 28 июня телеканал "Кан".

По словам офицеров, ХАМАС ежемесячно производит сотни взрывных устройств и противотанковых ракет, вербует боевиков в возрасте от 18 до 22 лет и в последнее время начал проводить тренировки для боевиков спецподразделения "Нухба". Кроме того, организация пытается ввозить контрабандой с Синайского полуострова беспилотники и средства связи и восстанавливает подземную инфраструктуру по всему сектору. Военные считают, что ХАМАС чувствует, что ему ничего не угрожает и не готов отказаться от контроля над Газой.

По данным телеканала, США возражают против возобновления боевых действий в Газе, стремясь продолжить реализацию плана президента Дональда Трампа и "совета мира". Как сообщает "Кан", в минувшую пятницу в секторе Газы должна была пройти масштабная акция протеста против ХАМАСа, но на нее никто не явился, поскольку во всех точках сбора по всему сектору были размещены вооруженные боевики.