Повторное сообщение о розыске: пропала 21-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девушки: 21-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата разыскивается почти год, в последний раз девушку видели в Иерусалиме 7 августа 2025 года.

Приметы пропавшей: рост 155 см, стройная, каштановые волосы.

Полиция задействует в поисках следственные, оперативные и технологические подразделения. Сотрудники полиции Кирьят-Гата уже провели масштабные поисковые мероприятия в различных районах страны с участием добровольцев и специализированных подразделений.

Кроме того, были проверены медицинские учреждения, опрошены знакомые пропавшей, обследованы заброшенные здания и проведены другие следственные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мальхут Рахель Азулай, полиция просит сообщить по телефону 100 или связаться с полицейским участком Кирьят-Гата по телефону 08-6872205.