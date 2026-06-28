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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропала 21-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата

Розыск
время публикации: 28 июня 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 20:04
Повторное сообщение о розыске: пропала 21-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девушки: 21-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата разыскивается почти год, в последний раз девушку видели в Иерусалиме 7 августа 2025 года.

Приметы пропавшей: рост 155 см, стройная, каштановые волосы.

Полиция задействует в поисках следственные, оперативные и технологические подразделения. Сотрудники полиции Кирьят-Гата уже провели масштабные поисковые мероприятия в различных районах страны с участием добровольцев и специализированных подразделений.

Кроме того, были проверены медицинские учреждения, опрошены знакомые пропавшей, обследованы заброшенные здания и проведены другие следственные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мальхут Рахель Азулай, полиция просит сообщить по телефону 100 или связаться с полицейским участком Кирьят-Гата по телефону 08-6872205.

Израиль
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