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Израиль

"Демократим" опубликовали список из 51 кандидата для участия в праймериз

Демократим
время публикации: 28 июня 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 19:30
"Демократим" опубликовали список из 51 кандидата для участия в праймериз
Avshalom Sassoni/Flash90

Партия "Демократим" опубликовала в воскресенье, 28 июня, список из 51 кандидата, которые примут участие во внутрипартийных выборах, назначенных на 20 июля. Напомним, по результатам опросов партия "Демократим" получает не более 10 мест в Кнессете.

В списке кандидатов редставлены жители различных регионов страны, евреи, арабы и друзы. В списке 19 женщин. Кроме того, партийный устав предусматривает чередование мужчин и женщин в списке кандидатов в Кнессет.

Имя Эйнав Ценгаукер, о возможном присоединении которой к "Демократим" говорилось ранее, в списке кандидатов на "праймериз" не значится.

Израиль
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