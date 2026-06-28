"Демократим" опубликовали список из 51 кандидата для участия в праймериз

Партия "Демократим" опубликовала в воскресенье, 28 июня, список из 51 кандидата, которые примут участие во внутрипартийных выборах, назначенных на 20 июля. Напомним, по результатам опросов партия "Демократим" получает не более 10 мест в Кнессете.

В списке кандидатов редставлены жители различных регионов страны, евреи, арабы и друзы. В списке 19 женщин. Кроме того, партийный устав предусматривает чередование мужчин и женщин в списке кандидатов в Кнессет.

Имя Эйнав Ценгаукер, о возможном присоединении которой к "Демократим" говорилось ранее, в списке кандидатов на "праймериз" не значится.