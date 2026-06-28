Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 28 июня, температура немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 22-34, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-субботу – без существенных изменений. В пятницу местами возможен дождь.