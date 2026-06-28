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Израиль

Полиция расследует нападение на израильских пастухов в Иудее

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 28 июня 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 10:55
Полиция расследует нападение на израильских пастухов в Иудее
Moshe Schleifer/Flash90

Полиция Израиля сообщила о расследовании инцидента с применением насилия в открытой местности возле форпоста Микне-Авраам, юго-восточнее Бейт-Лехема.

Утром 28 июня поступило сообщение о нападении и забрасывании камнями, в результате которого пострадали трое израильских пастухов. На место были направлены силы ЦАХАЛа и полиции.

Пострадавшие были эвакуированы с места происшествия. Они получили легкие травмы.

Полицейские при поддержке военнослужащих ЦАХАЛа разыскивают подозреваемых в причастности к нападению.

В то же время источники в Палестинской автономии, сообщая об этом инциденте, утверждают, что якобы израильтяне атаковали жителей ПА, что привело к столкновению.

Израиль
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