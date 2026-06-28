На севере будет слышен взрыв, который может активировать систему предупреждения о землетрясении
время публикации: 28 июня 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 22:27
Жители северных районов Израиля получили от местных советов предупреждение о взрыве, который может быть слышен не только на границе с Ливаном, но и в десятках километров от нее.
Причина взрыва – действия ЦАХАЛа в Ливане по уничтожению подземной инфраструктуры "Хизбаллы".
В предупреждении отмечается, что сильный взрыв может активировать автономные системы раннего оповещения о землетрясении.