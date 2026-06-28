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Израиль

На севере будет слышен взрыв, который может активировать систему предупреждения о землетрясении

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 28 июня 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 22:27
На севере будет слышен взрыв, который может активировать систему предупреждения о землетрясении
Yaniv Nadav/Flash90

Жители северных районов Израиля получили от местных советов предупреждение о взрыве, который может быть слышен не только на границе с Ливаном, но и в десятках километров от нее.

Причина взрыва – действия ЦАХАЛа в Ливане по уничтожению подземной инфраструктуры "Хизбаллы".

В предупреждении отмечается, что сильный взрыв может активировать автономные системы раннего оповещения о землетрясении.

Израиль
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