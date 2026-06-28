В Балате задержан боевик "Танзима", планировавший теракт

Бойцы спецподразделения полиции Израиля "Гидоним" в сотрудничестве с ШАБАКом задержали в лагере Балата боевика террористической группировки "Танзим", планировавшего теракт.

Согласно сообщению пресс-служб полиции и ШАБАКа, операция была проведена накануне вечером в связи с поступлением информации о торговце оружием, намеревающемся в ближайшее время осуществить нападение на сотрудников сил безопасности Израиля или гражданских лиц.

В силовых структурах подчеркивают, что речь шла о боевике, которому неоднократно удалось избежать ареста.

Задержанный передан для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.