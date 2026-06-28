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Израиль

Смотрич утверждает, что только благодаря ему удалось вернуть всех заложников из Газы

Война с ХАМАСом
Выборы 2026
Заложники
Бецалель Смотрич
время публикации: 28 июня 2026 г., 17:52 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 17:52
Смотрич утверждает, что только благодаря ему удалось вернуть всех заложников из Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич в интервью подкасту All-In Надава Пери заявил, что он оказал решающее влияние на ход войны и благодаря ему "все заложники здесь". По словам Смотрича, если бы не его настойчивость, война в Газе прекратилась бы до того, как ЦАХАЛ взял под свой контроль район Рафиаха.

Смотрич пояснил, что в январе 2025 года готовилась сделка об освобождении лишь восьми заложников, и тогда он дал понять Нетаниягу, что не допустит этого, его "красной чертой" было возвращение всех остающихся в Газе заложников. По его словам, если бы он в тот момент не настоял на своем, Израиль "по сей день вел бы с ХАМАСом переговоры еще об одном и еще об одном заложнике".

Отметим, что в апреле прошлого года в интервью "Галей ЦАХАЛ" Смотрич заявлял, что "возвращение заложников - не самая важная цель в войне".

Израиль
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