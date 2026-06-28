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Израиль

Нетаниягу и Кац: ЦАХАЛ уничтожил подземную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Ливан
время публикации: 28 июня 2026 г., 23:17 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 00:01
ЦАХАЛ уничтожил подземную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ уничтожил подземную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац распространили совместное заявление, в котором сообщили, что в рамках операции "Точка" ("Соф пасук") ЦАХАЛ уничтожил подземную инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе деревни Мадждаль-Зун на юге Ливана.

В ходе операции был взорван туннель протяженностью более 200 метров и глубиной более 25 метров, в котором хранились сотни единиц вооружений. Туннель также имел несколько пусковых шахт, предназначенных для запуска ракет по территории Израиля.

В сообщении подчеркивается, что Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане о предстоящем уничтожении этого объекта "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что подземный комплекс был построен с использованием иранских технологий.

Отметим, что незадолго до этого местные органы власти уведомили жителей северных районов Израиля о том, что в результате действий ЦАХАЛа в Ливане будет слышен мощный взрыв, который может активировать изолированные системы раннего предупреждения о землетрясении.

Отметим, что 21 июня ЦАХАЛ опубликовал несколько видео, снятых после обнаружения туннеля в районе Мадждаль-Зун, сообщив, что объект находился под жилыми домами, мечетью и школой. В туннеле были найдены свыше 50 беспилотников (часть из них с размахом крыльев до 2,5 метров и дальностью полета от 200 до 500 километров) и более 8 тонн вооружений. Специалисты инженерного спецназа ЦАХАЛа отмечали, что найденное в бункере оружие схоже с тем, что используется другими поддерживаемыми Ираном группировками, включая йеменских хуситов.

Израиль
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