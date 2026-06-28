В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
время публикации: 28 июня 2026 г., 22:49 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 22:49
На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, протестующих против прокладки трамвайной линии.
Полиция сообщила, что демонстранты перекрывают дороги, поджигают мусорные баки и создают серьезные помехи для жителей района. Вместе с пограничниками полицейские пресекают попытки причинения ущерба инфраструктуре строящейся линии легкого метро, а также пытаются восстановить общественный порядок.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026