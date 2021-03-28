Требования РААМ к "Еш Атид": замораживание законов о национальном государстве и о нелегальном строительстве

Председатель партии РААМ Мансур Аббас представил главе оппозиции, лидеру партии "Еш Атид" Яиру Лапиду ряд требований, в случае получения гарантий выполнения которых он может поддержать коалицию во главе с ним.

Сайт Ynet пишет, что в числе этих требований: замораживание закона о национальном государстве ("хок леом"), замораживание "закона Каминица" (закон, направленный на борьбу с нелегальным строительством), свобода голосования по вопросам ЛГБТ-общины, признание непризнанных деревень в Негеве и разработка практического плана борьбы с преступностью в арабском секторе.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Аббас заявил о надеждах РААМ получить пять депутатских мандатов в Кнессете 24-го созыва.

Ранее в интервью арабоязычной радиостанции "Нас" в Нацерете Мансур Аббас заявил, что после выборов намерен вести переговоры со всеми основными партиями, формирующими коалицию.

Накануне Аббас встречался с депутатом от "Ликуда" Аюбом Кара. Но, судя по его комментариями, лидер РААМ был разочарован результатами этой встречи.

Напомним, что по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва арабская партия РААМ получила четыре мандата (окончательные официальные результаты будут опубликованы на этой неделе). Эта партия может присоединиться к праворелигиозной коалиции "Ликуда" или поддержать лагерь противников Биньямина Нетаниягу, где наибольший "вес" имеет партия "Еш Атид", возглавляемая Яиром Лапидом.