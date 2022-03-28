После начала войны в Украине Израиль принял более 10 тысяч новых репатриантов

Согласно данным министерства алии и интеграции, после начала войны в Украине в Израиль прибыли 10 тысяч новых репатриантов. В министерстве алии и интеграции уточнили редакции NEWSru.co.il, что большую часть из них составляют граждане Украины, однако в этой статистике учтены также репатрианты из России и других стран, граничащих с Украиной.

Днем 28 марта в международном аэропорту "Бен Гурион" приземлился рейс из Кишинева, на борту которого были 90 новых репатриантов.

Десятитысячным репатриантом стал пассажир этого рейса - Саша Зловин, бежавший из Харькова вместе с бабушкой и дедушкой. Его родители остались в Украине. "Это было изматывающее путешествие, в конце которого нас ждал ваш теплый прием", - сказал мальчик.

По данным министерства алии и интеграции, 3369 новых репатриантов остановились в гостиницах, снятых для них министерством.

По словам министра Пнины Тамано-Шата, Израиль готов к тому, что в ближайшие месяцы волна репатриации продолжится, и министерство делает все возможное, чтобы новоприбывшие чувствовали себя в Израиле как дома.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Репатриация граждан Украины, России и Беларуси (изменение статуса туриста на статус репатрианта)

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

В сложившейся ситуации разрешено давать визы "четвертому поколению" (касается только Украины).

Для облегчения процедуры обработки документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".

В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по проверке документов потенциальных репатриантов. Сотрудники "Натива" присутствуют в аэропорту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Граждане, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при прохождении пограничного контроля. После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива", который проведет предварительную "быструю" проверку их документов для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию. Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка того, может ли данный гражданин претендовать на гражданство Израиля.

В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства алии и интеграции для дальнейших консультаций.

Всем потенциальным репатриантам из Украины и России, изъявившим такое желание, министерство предоставляет временное жилье в гостиницах. Представители минабсорбции также могут оплатить потенциальному репатрианту такси до места его проживания. При этом потенциальным репатриантам из Украины еще до получения ими "корзины абсорбции" будет выплачена единоразовая помощь.

В настоящий момент в гостиницах забронировано для репатриантов и тех, кто имеет право на репатриацию, 12 тысяч коек. В гостинице репатриант может провести месяц. За это время, согласно заявлению министра, будет принято решение о том, куда расселять новых репатриантов.

Если потенциальные репатрианты находятся в гостиницах, то представители "Натива" рассмотрят их документы прямо там. В "Нативе" заявляют, что в настоящий момент процесс рассмотрения и утверждения документов на репатриацию занимает в большинстве случаев не более суток.

Если приехавшие потенциальные репатрианты селятся не в гостиницах, им следует посетить специальные пункты для приема документов на репатриацию – в настоящий момент они не должны обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.

Пункты приема документов на репатриацию будут действовать в семи городах.

Координаты пунктов:

Ноф а-Галиль. Отель "Плаза". Ул. Хермон, 2.



Нетания. Отель "Леонардо". Ул. Усишкин, 1.



Тель-Авив. Центр абсорбции. Ул. Эстер а-Малька, 6.



Ашдод. Центр абсорбции. Ул. Менахем Бегин 1, здание "Цимер".



Беэр-Шева. Центр абсорбции. Ул. Шазар, 31.



Иерусалим. Отель Caesar Premier.



Хайфа. Центр абсорбции. Ул. Паль-Ям, 15. (Откроется 21 марта)

Телефоны в министерстве алии и интервью для консультаций новых репатриантов и потенциальных репатриантов: *2994 или 03-9733333

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЭМИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ ("тошав хозер")

Руководство Института национального страхования ("Битуах Леуми") приняло решение об отмене периода ожидания для получения медицинского обслуживания для реэмигрантов из Украины.

Напомним, для того, чтобы реэмигрант мог восстановить медицинское страхование, как правило, существует "период ожидания", который длится до полугода. Отмена периода ожидания обусловлена особым взносом в размере 12210 шек., который будет вычитаться посредством нескольких платежей из суммы причитающихся вам пособий.